В стране и мире Минобороны показало уничтоженных на Северском направлении боевиков В ходе штурма на огневых точках опорника были уничтожены шесть украинских военнослужащих. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Бойцы «Южной» группировки войск захватили штурмом опорный пункт на Северском направлении спецоперации, сообщило Минобороны России. В ходе штурма на огневых точках опорника были уничтожены шесть украинских военнослужащих. Бойцы также показали вражеское оружие, которое они взяли в качестве трофеев. Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Центр» сорвали семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. В районах Торского выступа и Серебрянского лесничества противник потерял больше 60 военнослужащих. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика