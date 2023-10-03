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Минобороны показало уничтоженных на Северском направлении боевиков

09:24 03.10.2023
В ходе штурма на огневых точках опорника были уничтожены шесть украинских военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бойцы «Южной» группировки войск захватили штурмом опорный пункт на Северском направлении спецоперации, сообщило Минобороны России. В ходе штурма на огневых точках опорника были уничтожены шесть украинских военнослужащих.

Бойцы также показали вражеское оружие, которое они взяли в качестве трофеев.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Центр» сорвали семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. В районах Торского выступа и Серебрянского лесничества противник потерял больше 60 военнослужащих.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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