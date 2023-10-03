Бойцы группировки «Центр» сорвали семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Более 60 военнослужащих потерял противник в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, сообщил «Звезде» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Военнослужащие группировки российских войск «Центр» сорвали там семь атак украинских штурмовиков из 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Наших бойцов поддерживала артиллерия, штурмовая и армейская авиация.
Уничтожена боевая бронированная машина и автомобиль пикап противника. В районе Кременной в ЛНР средства ПВО сбили украинский беспилотник. Больше 20 украинских артиллерийских расчетов удалось подавить в ходе контрбатарейной борьбы.
Тактическая авиационная группа нанесла удары по двум командным наблюдательным пунктам противника в районе Торского в ДНР, добавил Савчук.
Ранее «Звезда» рассказывала о разминировании больницы в Мариуполе, где бойцы «Азова»* держали в заложниках пожилых людей.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
*- террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.