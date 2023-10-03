Индия потребовала от Канады вывезти две трети своих дипломатов

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Индия потребовала, чтобы к 10 октября Канада отозвала 41 дипломата из страны, сообщает Financial Times. Это произошло в контексте скандала между двумя странами, который разразился после убийства лидера сикхской общины в Канаде Хардипа Сингха Ниджара.

Индия угрожает лишить дипломатического иммунитета сотрудников канадских дипучреждений, которые останутся в стране после указанной даты. Всего у Канады в Индии 62 дипломата. В Нью-Дели предписали сократить это число на 41 сотрудника для создания паритета. Ранее Индия приостановила выдачу виз для канадцев.

Отношения между Канадой и Индией усугубились после того, как лидер сикхской общины Ниджар был застрелен 18 июня на территории Суррея в Британской Колумбии. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о причастности к убийству Нью-Дели. Из страны был выслан высокопоставленный индийский дипломат.