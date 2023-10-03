В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стоимость российской визы для европейцев поднимут до $300

Владимир Рубанов
08:22 03.10.2023
Кроме того, предполагается отменить безвизовый въезд для нескольких категорий граждан.
Стоимость российской визы для европейцев поднимут до $300
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Правительство России одобрило идею МИД повысить визовые сборы для граждан некоторых европейских стран и отменить льготы, сообщает РБК. Стоимость виз увеличится с €35-70 (примерно $36,6-73) до $50-300 в зависимости от срочности и кратности.

Это ответная мера в отношении ЕС, Дании, Исландии, Норвегии и Швейцарии. Ранее эти страны и Евросоюз в одностороннем порядке полностью приостановили действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз. Кроме того, там стали взимать с россиян повышенные визовые сборы.

До сих пор безвизовый въезд в Россию распространялся на близких родственников граждан РФ, проживающих на территории ЕС, членов официальных делегаций, чиновников, школьников, студентов и сопровождающих их преподавателей, которые отправлялись в РФ на учебу или стажировку. Теперь его предполагается отменить.

Туристов эта мера практически не коснется, говорится в сообщении. Они могут воспользоваться запущенной с 1 августа 2023 года электронной визой. Она стоит $52, и эту величину менять пока не будут.

Ранее Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян. В частности, владельцы недвижимости и бизнесмены должны обосновывать необходимость посещения страны лично.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:56 В стране и мире
ВСУ обстреляли брянский поселок кассетными боеприпасами
07:29 Спорт
Вице-президент УЕФА извинился за голос в пользу юношеских сборных РФ
05:00 В стране и мире
Видео
МЧС России проверит готовность системы оповещения населения по всей стране
05:03 Армия
Видео
Отличившиеся при выполнении задач в Карабахе миротворцы получили награды
05:45 В стране и мире
Житель Камчатки лишился российского паспорта из-за призыва к экстремизму
Популярное
Видео
В Крыму выплывший из моря кабан распугал людей на пляже
Видео
Пленный украинец Дорош рассказал, что в ВСУ любят «бухнуть»
В Минцифры рассказали, для кого будет обязательна двухфакторка на «Госуслугах»
В Госдуме объяснили, в каких случаях дачники могут не платить налог на баню
CBC: нацист Хунка и его семья скрывают лица после скандала в Канаде
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.