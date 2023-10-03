Стоимость российской визы для европейцев поднимут до $300

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Правительство России одобрило идею МИД повысить визовые сборы для граждан некоторых европейских стран и отменить льготы, сообщает РБК. Стоимость виз увеличится с €35-70 (примерно $36,6-73) до $50-300 в зависимости от срочности и кратности.

Это ответная мера в отношении ЕС, Дании, Исландии, Норвегии и Швейцарии. Ранее эти страны и Евросоюз в одностороннем порядке полностью приостановили действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз. Кроме того, там стали взимать с россиян повышенные визовые сборы.

До сих пор безвизовый въезд в Россию распространялся на близких родственников граждан РФ, проживающих на территории ЕС, членов официальных делегаций, чиновников, школьников, студентов и сопровождающих их преподавателей, которые отправлялись в РФ на учебу или стажировку. Теперь его предполагается отменить.

Туристов эта мера практически не коснется, говорится в сообщении. Они могут воспользоваться запущенной с 1 августа 2023 года электронной визой. Она стоит $52, и эту величину менять пока не будут.

Ранее Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян. В частности, владельцы недвижимости и бизнесмены должны обосновывать необходимость посещения страны лично.