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Прямо с передовой: как военные медики спасают бойцов на Купянском направлении

06:32 03.10.2023
Модули мобильных медицинских подразделений разворачиваются практически в любом месте. Они обеспечены электроснабжением, техникой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военные врачи и медицинский персонал Западного военного округа (ЗВО) каждый день оказывают всю необходимую медицинскую помощь бойцам и пострадавшим мирным жителям. Они работают в медицинских пунктах, развернутых на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны России.

К врачам раненые поступают прямо с передовой. Их привозят сюда санитарными вертолетами и автомобильным транспортом.

«Когда боец получает ранение на поле боя, там ему оказывают помощь или сослуживцы, или он сам. Потом он поступает к медику роты, тот ему дополнительно оказывает медопомощь, при необходимости перебинтовывает, накладывает жгут, останавливает кровотечение. Дальше передает его медикам батальонов, и уже они эвакуируют раненых сюда, к нам, в медицинскую роту», - рассказал врач медицинской роты с позывным «Феникс».

Модули мобильных медицинских подразделений разворачиваются практически в любом месте. Они обеспечены электроснабжением, техникой. Квалификация врачей в них - как в лучших больницах.

«У меня были две гражданские специальности: врач скорой помощи и врач-психиатр. Здесь я просто врач», - рассказал «Феникс».

После доставки военнослужащих с осколочными ранениями в медпункт у фронтовых врачей начинается самая сложная работа. От них зависит жизнь людей, и часто им приходится работать сутки напролет без перерыва на сон.

В медицинской роте врачи стабилизируют даже тяжелораненых и сопровождают их на следующий этап эвакуации в ближайший госпиталь. Оттуда бойцов транспортируют в медицинские учреждения Минобороны России для дальнейшей реабилитации.

«Здесь мы работаем над стабилизацией тяжелораненых, при нарушениях дыхания ставим воздуховоды, отправляем на дальнейший этап. Практически все раненые нашего подразделения проходят через нашу медроту», - рассказал «Феникс».

К военным медикам ЗВО попадают и мирные жители, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте.

Ранее военнослужащие из зоны СВО рассказали о своих планах после реабилитации и переподготовки. 

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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