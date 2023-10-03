На головы боевиков под Соледаром обрушился «Град» тульских десантников

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Военнослужащие Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения ВДВ уничтожили живую силу украинских националистов на Соледарском направлении спецоперации. Кадры боевого применения РСЗО «Град» показало Минобороны РФ.

Этому предшествовала кропотливая работа разведки, которая выявила участки с большим скоплением боевиков. Информацию немедленно передали на командный пункт, откуда целеуказание получили тульские десантники. Огонь вели 122-мм зажигательными неуправляемыми реактивными снарядами «Градов». После такого залпа у националистов не было даже теоретических шансов. Сокрушительный удар уничтожил скрытые позиции ВСУ.

Ранее подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили военную технику, огневые средства и вооружение националистов севернее Соледара. Для этого использовали 152-мм буксируемые гаубицы Д-20. Они способны метко бить по врагу с расстояния до 17 километров. При этом темп стрельбы - до пяти выстрелов в минуту.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.