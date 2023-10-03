Житель Камчатки лишился российского паспорта из-за призыва к экстремизму

Злоумышленник являлся гражданином России с марта 2014 года, он получил российский паспорт, отказавшись от украинского.

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Житель Камчатки, который ранее был гражданином Украины, лишился российского гражданства за призывы к экстремизму в отношении россиян в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по Камчатскому краю.

«С июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал в социальной сети "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти», - передает сообщение регионального управления ФСБ РИА Новости.

По данным службы, мужчина получил российский паспорт в марте 2014 года, отказавшись от украинского гражданства, в настоящий момент решение о его приеме в гражданство России было отменено.

Сообщается, что злоумышленник также ранее получил наказание за пропаганду и оправдание терроризма и сейчас находится в колонии строгого режима. По решению суда, ему было назначено четыре года лишения свободы.

В начале августа также сотрудники ФСБ задержали жителя Казани за подозрения в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Операция проводилась совместно с региональным центром по противодействию экстремизму МВД. Известно, что подозреваемый дал признательные показания.