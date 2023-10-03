«Мариша» бьет без промаха: как расчет орудия МТ-12 «Рапира» наводит ужас на ВСУ

При скорострельности шесть выстрелов в минуту и потрясающей точности наведения - противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» представляет из себя смертельное для врага оружие.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Операторы беспилотников выявили новый укрепрайон украинских националистов. Необходимо срочно выдвигаться на огневую позицию. Отсюда до противника всего четыре километра. Есть точные координаты, где он находится. На переднем крае сегодня «Мариша». Так артиллеристы назвали противотанковую пушку. Почти за год службы она еще не подводила. В этот раз тоже сработала безотказно, а расчет орудия оперативно. Получение целеуказаний, наведение, заряжание. И меньше, чем через минуту - огонь по скоплению боевиков.

Скорострельность - шесть выстрелов в минуту. Сразу после ведения огня необходимо сменить позиции, чтобы противник не засек и ударил по ним в ответ. Противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» называют снайперской винтовкой не случайно. Ее отличает поразительная точность. Отсюда и заметное преимущество в контрбатарейной борьбе именно наших артиллеристов. В режиме 24/7 они крепко держат оборону, уверенно отражают атаки и метко наносят удары по вражеской технике, наблюдательным и опорным пунктам противника.

«Мы им не даем закрепиться. Они отойдут на запад к себе, пытаются подойти ближе, мы их накрываем, но опять же… Мы продвигаемся вперед, а они отходят. Так что дожмем», - уверен командир орудия МТ-12 «Рапира».

Кадры объективного контроля подтверждают - есть попадание по цели. Все снаряды легли точно. Уже на обратном пути командир батареи с позывным «Метис» рассказал, что его подразделение не знает промахов. Отсюда и охота, которую объявили ВСУ на него, главного в управлении огнем.

«ВСУ уже начинают сдавать свои позиции, они боятся. Есть там и иностранные легионы, другие подразделения. Мы русские, мы боремся за свои земли», - заключил командир противотанковой батареи МТ-12 «Рапира» с позывным «Метис».

Они отодвигают врага планомерно, метр за метром. Заставляя националистов отступать. Хотя те и делают это неохотно, неся огромные потери с каждым точным ударом, а, говоря образно, уколом противотанковой «Рапиры». Помогают артиллерии беспилотники. На боевом дежурстве в зоне СВО они круглосуточно. Прежде, чем запустить БПЛА «Орлан» в небо, его еще надо собрать. Обычно на это уходит порядка 20 минут, но здесь, во время реальной боевой работы, расчеты справляются куда быстрее. Топливный бак полон, его хватит на 10 часов работы «Орлана». Крылья-консоли собраны, все механизмы на стартовой площадке еще раз проверены. Звучит команда - на взлет.

«На самом деле, полетов мы выполнили немало. Сейчас все отработано до автоматизма, все наши действия. Отрабатываем грамотно, четко выполняем поставленные задачи», - сказал техник БПЛА «Орлан-10» с позывным «Стрела».

Летают «Орланы» высоко, видят далеко, благодаря своим зорким «глазам». Для противника это грозные «птички», а для наших бойцов, тех, что на передовой - небесные разведчики.

«Из недавно выявленных - САУ "Краб". Ее уже нет. Выявили, своевременно доложили. Работаем мы с нашей артиллерией. Стреляет она метко, наводим мы тоже метко. Никто от нас не скроется», - пообещал начальник расчета БПЛА «Орлан-10» с позывным «Терек».

Один «Орлан» сменяет другого. И так попеременно они сканируют зону СВО, выявляя даже хорошо спрятанные, замаскированные цели. За каждый полет, минимум две. Передают их точные координаты, а после корректируют огонь артиллерии и фиксируют поражение.