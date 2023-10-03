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Ущерб для экономики и радость для Байдена: почему в США хлынул поток нелегалов

Андрей Лазарев
05:19 03.10.2023
За этот год в США перебрались более двух с половиной миллионов мигрантов, они выезжают в Соединенные Штаты из Латинской Америки, Китая и Южной Азии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Félix Márquez, dpa Globallookpress
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На границе между США и Мексикой снова растет число мигрантов, желающих въехать на территорию Соединенных Штатов: возле недостроенной стены Трампа каждый день собирается до 10-ти тысяч нелегалов, и американские пограничники с таким потоком не справляются.

Из Мексики в США, на север, за американской мечтой теперь добираются прямо на крышах товарных поездов, таким образом мигранты пытаются попасть в техасский Игл-Пасс. Или пытаются проникнуть в США ползком под колючей проволокой и через зловонные водоемы почти по уши в воде.

«Мы бежим из нашей страны, потому что хотим спастись от банд, которые убивают наши семьи и причиняют много боли. Нам нужна поддержка со стороны США. Нам нужно попасть в эту страну, потому что мы не можем вернуться в свою - там нам грозит смерть. Мне пришлось бежать. Бандиты убили мою мать, отца и семью», - рассказала Карла Дуньес, мигрант из Гондураса.

Мигранты выезжают в США из целого ряда стран мира: Венесуэлы, Мексики, Гватемалы, Гондураса, Кубы, Никарагуа, Сальвадора, Индии, Филиппин и даже азиатских стран. От преступности и нищеты бегут тысячами. Многие не говорят на английском.

Китайцам, чтобы добраться до границы США, приходится пересекать восемь латиноамериканских стран. Путь начинается в Эквадоре – стране, у которой с Китаем действует безвизовый режим.

По данным телеканала Fox News, только в этом году в Соединенные Штаты перебралось более двух с половиной миллионов нелегалов. Цифра уже превысила прошлогодние показатели и может до конца 2023-го вырасти еще на полмиллиона. 

«Не очень хорошее экономическое положение во всем мире. В ряде стран Центральной и Латинской Америки в том числе попытка балансировать на грани дефолта или вот уже к нему приближаться. США лояльно относятся к тому, что мигранты попадают внутрь США. Да, ряд штатов республиканских мигрантов демонтируют, но депортируют куда? Внутри самих же США, просто в другие штаты, где у власти демократы», - объяснил Дмитрий Солонников, директор Института современного развития.

Миграционный кризис больно бьет по экономике и США, и Мексики, где операторы железнодорожных грузовых перевозок были вынуждены временно приостановить работу. Все это наносит серьезный ущерб трансграничной торговле. Агентство Reuters приводит слова главы мексиканского МИД Алисии Барсена. Она заявила, что Мексика уже запустила процесс депортации нелегалов из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.

Но толпы голодных и измученных людей у границ не редеют. Американские пограничники не справляются с потоком беженцев. Пентагон в полтора раза увеличил количество военных. А в самом Игл-Пассе было объявлено чрезвычайное положение. Возле недостроенной стены Трампа каждый день собирается до 10 тысяч нелегалов. Многие с флагами своих стран в руках.

В создании искусственного миграционного кризиса многие обвиняют Демократическую партию США. Ведь именно приток большого числа мигрантов на руку президенту Джо Байдену, который видит в переселенцах потенциальный электорат. В особенности на фоне отказа Верховного суда США рассматривать требование запретить экс-президенту Дональду Трампу участвовать в выборах как «мятежнику».

А демократ Айянна Прессли, член Палаты представителей Соединенных  штатов от Массачусетса, в эфире CNN открыто заявила: у границ США якобы и проблем никаких нет.

«Я не сомневаюсь, что наша граница находится в безопасности. Но прямо сейчас разворачивается гуманитарный кризис. Мы должны побороть эту систему, которая не работает», - заявила Прессли.

Совсем другого мнения о ситуации миллиардер и основатель Space X Илон Маск, который вел прямую трансляцию с границы США и Мексики. Бизнесмен расспросил на камеру местного шерифа и чиновников, которые рассказали, что за один день на одном участке границу может пересечь больше 11 тысяч человек. Маск в свою очередь отметил, что не против гостей из Латинской Америки. Если, конечно, они пришли с миром.

«Я, как иммигрировавший в США, настроен крайне проиммигрантски. Я считаю, что нам нужно значительно расширить систему легальной иммиграции. Мы должны пускать любого, кто усердно работает и честен, кто приносит пользу США, но в то же время мы не должны пускать в страну людей, которые нарушают закон», - сказал Маск.

Администрация Байдена уже предоставила временный легальный статус 400 тысячам мигрантов. Это упростит для них процесс поиска работы. Чаще всего переселенцы обосновываются в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Бостоне, Вашингтоне или Сан-Хосе. В этих городах для них работают спецпрограммы поддержки. Это и юридическая или психологическая помощь, и курсы английского.

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