Спустя 33 года после открытия NASA обнаружило летящий к Земле огромный астероид

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К Земле на огромной скорости несется астероид. Небесное тело 349507 (2008 QY) относится к потенциально опасным, сообщили на официальном сайте NASA. Глыба размером до 1,2 километра максимально приблизится к нашей планете вечером 3 октября.

Ученые подсчитали, что в этот момент астероид будет отделять от Земли 6,3 миллиона километров. Впервые космического путешественника обнаружили 30 сентября 1989 года. Потом астероид пропал на 33 года и вновь объявился в феврале. С тех пор за ним ведется пристальное наблюдение, пишет «360».

Ранее стало известно об уникальном достижении ученых, изучающих космос. В США приземлилась капсула с образцами грунта, собранными на поверхности астероида Бенну. Исследователи получили 250 граммов грунта, который, как они считают, может содержать вещества с момента зарождения Солнечной системы 4,5 млрд лет назад.