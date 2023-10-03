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Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили технику боевиков на Краснолиманском направлении

07:01 03.10.2023
Артиллеристы группировки «Центр» вели огонь 122-мм снарядами на дальности до 15 километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие артиллерийских расчетов гаубиц Д-30 группировки войск «Центр» уничтожили бронетехнику украинских националистов и мобильный минометный расчет на Краснолиманском направлении спецоперации. Огонь вели 122-мм осколочно-фугасными снарядами на дальности до 15 километров. Видео боевой работы публикует Минобороны России.

Вражеские цели артиллеристам находят операторы беспилотников. Они постоянно следят за перемещением боевиков с высоты.

«Ведем работу по огневому поражению противника. Основная масса целей - это опорные пункты, также попадаются минометы, бронированная техника, пикапы и так далее. В основном, работаем осколочными боеприпасами, также используем дымы, затрудняем видимость противнику, чтобы наши могли проходить», - рассказал старший офицер батареи с позывным «Вязьма».

Высокая точность орудия позволяет уничтожать с первого выстрела одиночные цели противника. После удачного залпа артиллеристы маскируют позиции и укрываются в блиндажах на случай ответного огня со стороны боевиков киевского режима. Мобильность гаубицы Д-30 позволяет быстро менять огневые позиции.

Накануне наши артиллеристы разгромили пехоту противника под Угледаром. Работали из гаубиц Д-30. Стрельбу координировала воздушная разведка, она же фиксировала попадания.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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