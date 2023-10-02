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Наши артиллеристы разгромили пехоту противника под Угледаром. Работали из гаубиц Д-30. Координаты цели сообщила воздушная разведка. Залог успеха, уверен командир батареи, слаженность команды и оперативность принятия решений. А также точность расчетов - у бойцов есть даже своя метеостанция для определения скорости ветра, уровня влажности и температуры воздуха - все это влияет на траекторию полета снаряда.

Дистанция короткая, но по лесополосе, в полной экипировке. Здесь все делается очень быстро, потому что националисты следят и при любом движении накрывают квадрат. Поэтом быстро к орудиям, отработали и еще быстрее обратно. Угледарское направление, рядом линия боевого соприкосновения. И с той стороны тоже активно работает артиллерия.

«Выстреливаем, сразу получаем в ответ. Все бывало. Работают, в основном, кассетами, окучивают, корректируют птичками, беспилотники кружатся, дроны долетают», - рассказал старший офицер батареи Д-30 с позывным «Днепр».

Сегодня наши орудия еще не стреляли, но небо ясное - идеальная погода для беспилотника-разведчика. Воздушная разведка дает координаты цели. Замечена пехота противника - укрылась в лесополосе. Беспилотник корректирует стрельбу, фиксирует поражение цели.

122 - мм гаубица способна бить на полтора десятка километров и обладает разрушительной силой. Одно прямое попадание складывает здание, которое боевики использовали как временное укрытие. Есть успехи и в контрбатарейной работе.

«Противник выявил нашу позицию, начал обстрел, мы ответили и уничтожили его», - поделился старший офицер батареи Д-30 с позывным «Адуй».

Исход артиллерийской дуэли определяется не столько типом орудия или боеприпасов. При прочих равных все решают скорость и слаженность действий личного состава.

«Личный состав действует уверенно, все герои, я считаю. Ребята служат с Сахалинской области, с Курильских островов, с Итурупа. Уже полтора года мы вместе, все стали братьями несмотря на разные национальности», - добавил «Адуй».

На обратном пути слышится громкий разрыв, но не прилета, а выстрела. Сахалинских мотострелков здесь усиливает еще и тяжелая бронетехника. Артиллеристы бьют противника независимо от погоды и времени суток.