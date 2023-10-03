Боец с позывным «Кортес» рассказал, как спас брошенного своими раненого боевика

Российские военнослужащие доставили на свои позиции раненого украинского боевика, которого ВСУ бросили на поле боя.

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Разведчики с беспилотного летательного аппарата заметили раненого и брошенного своими украинского боевика. После этого российский военнослужащий с позывным «Кортес» получил приказ - оказать помощь и доставить на позиции ВС РФ.

Наш боец выдвигается один, потому что неприятель близко. Группа точно попадет под удар артиллерии. Ситуация очень опасная, но переживал российский военный больше всего о другом.

«Я ж не знал вообще, будет он меня понимать, не будет. Что знал, то сказал: "собирайся, уходим". Что бы там ни было, не мне судить о нем. Что он там сделал, что не сделал. Наша главная задача - сохранить жизнь. И неважно кому - врагу или своему», - поделился боец с позывным «Кортес».

Раненому украинцу наносят жгут и делают укол обезболивающего. Пройдя несколько сотен метров, боевик падает, помочь уже готова группа эвакуации. Буквально в этот же момент вооруженные формирования украинских националистов начинают бить по своему из АГС, однако военнослужащие Вооруженных сил России успевают вытащить украинца.

Ранее стрелок с позывным «Чума» рассказал, как в ВСУ добивают тяжело раненных украинцев. Наши военные нередко замечали иностранных наемников, которые зачастую выступают в роли заградотрядов, расстреливая украинских боевиков.