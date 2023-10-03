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Стрелок с позывным Чума рассказал, как в ВСУ добивают тяжело раненных украинцев

Павел Кольцов
13:30 03.10.2023
Морпехи Тихоокеанского флота дали отпор националистам, которые пытались захватить наш опорный пункт в селе Новомайорское под Угледаром.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В селе Новомайорское на Угледарском направлении слышны звуки взрывов, пулеметные очереди, в небе кружат ударные дроны противника. Морпехи 40-й гвардейской бригады Тихоокеанского флота держат оборону.

Между тем в рядах боевиков наши военные замечали иностранных наемников, которые часто выступают в роли заградотрядов, расстреливая украинских военных.

«Кто-то из них хочет сдаться в плен, выдвигаются карательные батальоны, которые их добивают. Когда есть тяжелораненые, они их точно так же добивают», - сказал старший стрелок с позывным Чума.

Кадры боев дают понять, что продавить оборону невозможно. Боец с позывным Сунтар ведет с боевиками плотный стрелковый бой. Видно, как пули вспахивают землю. Сунтар бросает гранаты, на него самого боеприпасы сбрасывают коптеры противника. На записи виден сгоревший бронеавтомобиль, который привез украинскую пехоту. Уцелевшие отступали уже на своих двоих. Зацепиться за опорник боевикам так и не удалось.

«Против нас действовала 35-я бригада морской пехоты, пытались обойти они нас в лесополке, наши пацаны сразу им дали понять, что они не правы. Стали они "двухсотыми". 40-ю и 155-ю бригаду морской пехоты обучают лучше на полигонах, чем их где-то там за границей», - отметил Чума.

На Южно-Донецком направлении киевский режим бросает украинцев на убой.

«Командование своих бойцов не жалеет, отправляет группы по 5-20 человек в открытую по полям, был случай, когда они шли по болоту. Пехота идет глупо, в первых рядах тактики никакой. Огромное количество трупов осталось, Украина не вытаскивает своих бойцов», - заявил стрелок штурмового отряда с позывным Химик.

В такие штурмы бросают даже необученные отряды теробороны. Одного из насильно мобилизованных, 40-летнего харьковчанина, буквально отловили по пути на работу. Оказавшись на передовой, сдался в плен при первой же возможности.

«В основном все хотят списаться по состоянию здоровья, большинство не годится, а когда призывают, не смотрят. Идешь служить, и все, а желания воевать нет ни у кого вообще», - признался военнопленный Виктор Кобец.

Противник предпринимает отчаянные попытки прорвать линию обороны. Но слаженные и самоотверженные действия бойцов подразделений Восточной группировки войск не оставляют боевикам шансов. После нескольких дней боев бригада украинских морпехов понесла ощутимые потери и была выведена из зоны боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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