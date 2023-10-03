Привычное поведение: как боевики ВСУ бегут при угрозе огневого контакта

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Соледарское направление. Разведчики засекли передвижения противника по линии боевого соприкосновения. После этого артиллеристы выпускают пакет - полный боекомплект РСЗО «Град». И там, где только что еще стояла вражеская техника, - только дым и груда металла.

В промежутках между боевой работой бойцы оттачивают навыки. Главное в тренировке штурмовиков - непредсказуемость. Ситуация должна быть максимально приближена к реальному бою.

А вот уже реальная боевая работа. Боец с позывным «Кортес» получил задачу. Разведчики с беспилотника увидели раненого и брошенного своими боевика ВСУ. Приказ - оказать помощь и доставить на наши позиции. Российский военнослужащий выдвигается один, потому что противник близко. Группа точно попадет под удар артиллерии. Ситуация опасная, но переживал боец больше всего о другом.

«Я ж не знал вообще, будет он меня понимать или не будет. Что знал, то сказал: "собирайся, уходим". Что бы там ни было, не мне судить о нем. Что он там сделал, что не сделал. Наша главная задача - сохранить жизнь. И неважно кому - врагу или своему», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Кортес».

Жгут, укол обезболивающего. Пройдя несколько сотен метров, боевик падает, помочь уже готова группа эвакуации. Буквально в этот же момент по своему бьют из АГС со стороны ВСУ. Но украинца успевают вытащить.

Еще вчера отряд «Шторм» был в бою, а сегодня уже отрабатывает ситуации, которые там возникали. Временная ротация - или как называют это сами военные - откат. По сути это время, чтобы передохнуть от боев. Но наши ребята часто посвящают его тренировкам.

«Тут у нас сплоченный коллектив. Они тебя не оставят, в каком бы состоянии ты ни был. После третьего залпа танка мы пошли на штурм. И противник побежал от нас. То есть никакого огневого контакта, ничего не было. А потом пацаны вытащили меня», - сказал гранатометчик штурмового отряда с позывным «Сазан».

По словам штурмовиков, для противника такое поведение - привычное, особенно когда есть угроза огневого контакта. Но на этом участке Артемовского направления, за который отвечают бойцы 150-ой дивизии «Южной» группировки войск, в последнее время боевики ВСУ успокоились.

«Раньше было: они перли, перли, перли. И одна, и вторая, и третья волна. Сейчас как бы потише. Но все равно напряженно», - поделился гранатометчик штурмового отряда с позывным «Кот».

А на Соледарском направлении - все еще пытаются атаковать. При попытке прорыва в серой зоне российские военнослужащие уничтожили две вражеских БМП и один БТР. Боевики даже не смогли подойти к нашим позициям. Еще 3 атаки бойцы «Южной» группировки отразили в районах Клещеевки и Красногоровки.

«Потери противника за сутки составили до 285-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная гаубица Caezar производства Франции», - заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Готовили атаку и на Купянском направлении, но наши разведчики не дали украинским националистам даже выйти из своей тыловой зоны.