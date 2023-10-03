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Профессор Альтштейн объяснил, за что Карико и Вайссману присудили Нобелевку

Елизавета Кондрикова
02:01 03.10.2023
Результат исследований мРКН, с помощью которых затем была создана вакцина против COVID-19, позволили ученым получить высокую награду в этом году.
Профессор Альтштейн объяснил, за что Карико и Вайссману присудили Нобелевку
© Фото: Christophe Gateau, dpa Globallookpress
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Биохимики Каталин Карико и Дрю Вайссман получили Нобелевскую премию 2023 года по медицине скорее за свои исследования мРНК, а не за собственно создание вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом профессор Анатолий Альтштейн рассказал в беседе с «360»

«Альтштейн отметил, что научные открытия награжденных биохимиков в определенном смысле позволили «обмануть» иммунную систему. Исследователи смогли доказать, что мРНК, полученная с модифицированными основаниями, не распознается врожденным иммунитетом», - говорится в публикации.

По словам профессора, ученые в результате своей работы пришли к выводу о том, что мРНК становится «безвредной», если в ней заменить определенные нуклеотиды, что позволяет затем включить в нее ген, с помощью которого и получается вакцина против коронавируса. Таким образом, награда была присуждена за «определение мРНК», за научные открытия, которые смогли привести в дальнейшем к созданию вакцины.

Напомним, сегодня днем состоялось присуждение Нобелевской премии 2023 года по физиологии и медицине. В комитете посчитали, что биохимики Вайссман и Карико пришли к результатам, которые в корне изменили представление о том, как мРНК взаимодействует с иммунной системой человека. Это в свою очередь значительно ускорило разработку вакцины против коронавирусной болезни.  

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