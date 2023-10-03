МИД РФ вызвал посла Молдавии из-за преследования русскоязычных СМИ

В качестве асимметричной меры МИД России закрыл въезд в РФ ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии.

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Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с преследованием русскоязычных средств массовой информации в республике.

«Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что очередным проявлением такого преследования стало решение Кишинева депортировать 13 сентября руководителя информационного агентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. В качестве асимметричной меры российский МИД закрыл въезд в РФ ряду лиц, которые имеют прямое отношение к ограничению свободы слова и прав журналистов из России в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений, заключили в министерстве.

В середине августа МИД России вызвал посла Молдавии после решения Кишинева сократить российскую дипмиссию. В ведомстве шаг республики назвали недружественным, акцентировав внимание на том, что оно ведет к разрушению двусторонних отношений, которые и так находятся в «глубоком кризисе» из-за действий молдавской стороны.