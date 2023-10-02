Лавров назвал суверенным выбором возможный выход Армении из ОДКБ

Глава МИД РФ выразил надежду на то, что «никакие временные администрации» не разрушат связи между народами.

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Возможный выход Армении из ОДКБ является суверенным выбором. Однако Россия надеется, что «никакие временные администрации» не разрушат связи между двумя народами, которые существовали веками. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, это его суверенный выбор, выбор армянского руководства», - подчеркнул глава МИД.

Также Сергей Лавров отметил, что сейчас Москва работает с Азербайджаном и партнерами по стабилизации ситуации в Карабахе. Российские миротворцы делают все, что могут.

Напомним, ранее министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры о ситуации в Карабахе. Среди затронутых тем, была помощь армянскому населению региона.

В ходе диалога стороны коснулись перспектив мирного договора Баку и Еревана, в том числе отвода войск с границы, разблокирования транспортных артерий и других мероприятий, предусмотренных в трехсторонних договоренностях 2020-2022 годов.