В ООН заявили, что для обеспечения Газы помощью недостаточно КПП «Рафах»

Пункт пропуска «Керем-Шалом» между Израилем и Газой - это единственный переход, который достаточно хорошо оборудован, чтобы пропускать существенно большее количество грузовиков.

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Для населения Газы недостаточно помощи, которая поступает через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом, заявила представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Лиза Дафтен на заседании Совета Безопасности ООН. По ее словам, необходимо открыть КПП «Керем-Шалом», сообщает ТАСС.

Пункт пропуска «Керем-Шалом» между Израилем и Газой - это единственный переход, который достаточно хорошо оборудован, чтобы пропускать существенно большее количество грузовиков, отметила Дафтен.

КПП «Керем Шалом» обычно используется для доставки топлива и гуманитарной помощи в сектор Газа. Он располагается на стыке границы сектора Газа с Израилем и границы Газы с Египтом.

Ранее палестинский Красный Полумесяц в Газе получил 24 грузовика с гуманитарной помощью от Египетского общества организации.