В Москве неизвестные расстреляли и разбили топором стекла «Мерседеса»

Сообщается, что злоумышленники также похитили 30 миллионов рублей.

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В Москве на улице Донецкая неизвестные расстреляли водителя Mercedes, остановившегося на светофоре, и скрылись на автомобиле Infiniti. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Отмечается, что нападавшие также разбили стекло машины топором.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Иномарку, на которой были злоумышленники, нашли брошенной в Батайском проезде. Сейчас ведется розыск нападавших. Они, по данным Telegram-канала «112», также украли 30 миллионов рублей.

Напомним, недавно в Москве трое мужчин с ножами напали на машину с семейной парой. Злоумышленников задержали полицейские.

По факту хулиганских действий заведено уголовное дело. В результате нападения никто не пострадал.