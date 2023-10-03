Нацсоюз защиты прав потребителей: алкоголь в Сети будет стоить в 2-3 раза дороже

По словам председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, продажа алкоголя через Интернет сможет работать только в системе существующих супермаркетов и онлайн-доставки.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В случае введения продажи алкоголя через Интернет нужно быть готовым, что цены на спиртные напитки будут в два-три раза выше, чем в магазинах. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Речь идет о продаже российского вина, которое будет стоить как чугунный нож. То есть должны заработать курьеры, "Почта России", маркетплейсы, цена будет в два раза дороже, а то и в три раза», - сказал он.

Эксперт отметил, что «есть магазины, которые умеют торговать и знают, как поставлять».

«То есть в любом магазине крупном сетевом существует отдел доставки, есть дистрибьюторы - они тоже умеют продавать. Зачем изобретать какие-то странные вещи?» - добавил собеседник телеканала.

По его мнению, данный проект может функционировать, «только если это работает в системе существующих супермаркетов и онлайн-доставки наряду с другими продуктами».

Сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство поддерживает онлайн-продажу алкоголя. По его словам, есть ведомства, которые пока выступают категорически против данного предложения. Он также отметил, что тема продажи алкоголя через Интернет уже обсуждалась в правительстве, она достаточно дискуссионная.