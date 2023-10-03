Панков вручил Алексею Пиманову юбилейную медаль Минобороны «100 лет ЦСКА»
Также награды был удостоен руководитель Дирекции телевизионного производства телеканала «Звезда» Кирилл Хандин.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Статс-секретарь - замминистра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил президенту медиахолдинга «Красная звезда» Алексею Пиманову юбилейную медаль МО РФ «100 лет Центральному спортивному клубу армии».
Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной, где сегодня чествовали сборную команду российских Вооруженных сил по регби-7.
Следует отметить, что юбилейной медали российского военного ведомства были удостоены деятели культуры, которые оказывали содействие в решении возложенных на ЦСКА задач.
Панков также вручил награду директору Дирекции телевизионного производства телеканала «Звезда» Кириллу Хандину, народному артисту РФ Александру Буйнову, певцу, композитору и продюсеру Александру Добронравову.