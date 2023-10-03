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Замминистра обороны Панков вручил награды сборной команде ВС РФ по регби-7

17:54 03.10.2023
Сборная ВС РФ стала первым чемпионом в истории чемпионата Международного совета военного спорта по регби-7.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил сборной команде регбистов ведомственные медали «За успехи в спорте». Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ. Сборная ВС РФ по регби-7 стала первым чемпионом в истории чемпионата Международного совета военного спорта (CISM).

«Сборная Вооруженных сил Российской Федерации стала победителем первого чемпионата Международного совета военного спорта по регби-7. Я хочу поздравить вас с хорошим выступлением на соревнованиях. Вы продемонстрировали высокое спортивное мастерство, честную, интересную, командную игру», - сказал Панков.

Он отметил, что прошедший в Москве турнир останется в памяти как яркое событие, популяризирующее регби. Замглавы оборонного ведомства поздравил спортсменов с победой в чемпионате CISM по регби-7.

«Победа в чемпионате CISM по регби-7, является хорошим завершением пятилетней работы по развитию регби в Российской армии. С 2018 года регби хорошо вписалось в систему подготовки военнослужащих», - добавил он.

Панков рассказал, что в ВС РФ сейчас 108 команд по регби. B этом году было проведено уже 48 различных турниров, в которых участвовали кадеты, суворовцы, курсанты и военнослужащие. Замминистра выразил уверенность, что прошедший турнир стал новым шагом на пути развития и становления регби-7 в CISM.

В мероприятии также приняли участие начальник УФП ВС РФ полковник Андрей Зыков, начальник ЦСКА полковник Артем Громов, начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман, председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, президент регби клуба ЦСКА, руководитель фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах РФ Алексей Митрюшин и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.

Первый чемпионат Международного совета военного спорта по регби-7 прошел с 24 по 26 августа в Москве. В турнире приняли участие сборные ВС РФ, Белоруссии, Бангладеш, Шри-Ланки и ЮАР. Второе место досталось команде ЮАР, третье получили спортсмены из Шри-Ланки. На четвертой и пятой строчках разместились Бангладеш и Белоруссия. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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