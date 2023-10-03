В Курской области при обстреле села получила повреждения вышка сотовой связи

© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press

Вышка сотовой связи повреждена после обстрела села Козино со стороны киевских формирований. О случившемся сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт у себя в Telegram-канале.

«Повреждение получила вышка сотовой связи. Специалисты приступят к восстановлению, как только это будет возможно», - говорится в сообщении.

По словам главы региона, в общей сложности украинские боевики обстреляли населенный пункт 15 раз. В результате обстрела никто из людей не пострадал.

Сегодня Минобороны сообщило об уничтожении украинских беспилотников в Белгородской и Брянской областях.