В Палестине заявили о новых ударах Израиля около больницы «Аль-Кудс» в Газе

Представитель Красного Полумесяца заявил, что осуществить эвакуацию перемещенных лиц и пациентов невозможно без риска для их жизней.

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На территории вокруг больницы «Аль-Кудс» продолжаются авиаудары со стороны Израиля. Об этом сообщает палестинское общество Красного Полумесяца.

Представитель организации Абдель Азиз Абу Аиша заявил, что осуществить эвакуцию перемещенных лиц и пациентов, большую часть из которых составляют женщины и дети, невозможно без риска для их жизней.

29 октября Al Hadath сообщил об обстреле Израилем больницы «Аль-Кудс» в северной части сектора Газа. В больнице находится около 12 тыс. перемещенных лиц и более 400 пациентов.