Вопросы истории Палеонтологи нашли новый вид древнейшего моллюска в Крыму Виктория Косогляденко Ученые слой за слоем изучают землю Тавриды, которая хранит исторические артефакты. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Прогуляться по дну древнейшего мирового океана - реально только в компании палеонтолога. Взгляд на 150 миллионов лет назад - и вот уже крымский лес воспринимается совсем по-другому. Здесь очень давно было подводное царство. И кое-что до сих пор от него осталось. В этой породе встречается большое количество ископаемого дерева. Это говорит о том, что на территории современного Крыма глубина океана Тетис была сравнительно небольшая, то есть все это - шельфовая зона. В воде жили аммониты, кораллы, двустворчатые моллюски, а на берегу - динозавры и рептилии. Из растительности были хвойный лес и папоротники. © ТРК «Звезда» Таврида юрского периода хранит множество тайн. Но только не от ученых. Они слой за слоем вскрывают формы и особенности древнейших обитателей здешних мест, таких как аммонит из мелового периода эры мезозоя. «Этот вид называется дармозицерос таврикум, потому что Таврика - это старое название Крыма, старинное, историческое. Несмотря на то что внешне они похожи на улиток, на самом деле виноградная улитка - далеко не их родственник. Ближайший их современный родственник - это осьминоги, кальмары и хищные головоногие моллюски», - рассказал кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник НСПК «Пещера Таврида» КФУ Вернадского Богдан Зайцев. На срезе скал, вдоль русел рек - там чаще всего попадаются такие находки. Чем глубже в земле - тем они древнее, а если их потом еще и обработать - тем ценнее. Из аммонитов, заполненных минералами, получаются очень красивые украшения. Несколько часов кропотливой работы - и даже из неотесанного булыжника получается практически драгоценный камень. Главное - его разглядеть в толще горной породы, потому что, как правило, все аммониты сливаются, поначалу они неприглядные. Но специалисты-палеонтологи с ходу определят объект, по-настоящему интересный для науки. © ТРК «Звезда» Сегодня раскопки с элементами скалолазания. Крутой склон, почти вертикальный. Палеонтологи шутят: упасть со склона не так страшно, как упустить аммонит. Хрупкое создание, пролежавшее тут много миллионов лет. Копилка окаменелостей за пару часов пополнилась красивыми образцами. «Все зависит от породы. Бывает, чистишь-чистишь, а там внешний фрагмент есть, а внутри ничего нет. Прошло много миллионов лет - вообще непредсказуемо, что ты там найдешь внутри. Это вот даже не лотерея, это чисто удача», - поделился палеонтолог Дмитрий Тимченко. А теперь в коллекции - еще и новый вид, ранее совсем не встречавшийся в Крыму. Об этом диссертация Богдана Зайцева. Палеонтологи уверены, что такие есть еще - смотря где копнуть. Месторождений - достаточно, экземпляров - десятки тысяч. Всего более 30 видов, размером от нескольких миллиметров до гигантских трехметровых. Совсем новые - те, что относятся к раннему юрскому периоду, - переданы в Москву для дальнейших изучений. Ранее на Кубани в горном лесу нашли останки обитателей древнего океана. На этом месте в эпоху мезозоя бушевал океан Тетис. Теперь его жители решили показаться людям. Даже не все ученые еще успели изучить местность до конца, ведь под ногами - история бескрайнего океана и жизни первых людей на планете. Экспертное мнение и аналитика