На Кубани в горном лесу нашли останки обитателей древнего океана

На этом месте в эпоху мезозоя бушевал океан Тетис. Теперь его жители решили показаться людям.

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Морские лилии и пузыри, ракушки и так называемые чертовы пальцы — останки головоногих моллюсков - многочисленные окаменелости член Русского географического общества Елена Кирьякиди нашла не где-то на Черноморском побережье, а в лесу.

С геологией и палеонтологией она знакома не понаслышке, поэтому, когда в горах неподалеку от Псебая на берегу реки увидела под ногами идеально круглый камень с пятью четкими линиями на поверхности, практически сразу поняла - это морской еж, и лежал он здесь больше ста миллионов лет.

На этом месте в эпоху мезозоя бушевал океан Тетис. А теперь его жители решили показаться людям. Правда, в окаменелом виде они встречаются в основном в разобранном состоянии: панцирь, похожий на обычный камень, отдельно от него — иголки.

«Панцирь его состоит из табличек, которые позволяют ему выдерживать давления на большой глубине...Под ногами у меня такие вещи. Это сразу такой адреналин, что мы встречаем как бы “привет” с того прошлого», - сказала Кирьякиди.

Картина дна океана не была бы полной без кораллов. Они «ушли» с гор вниз по реке, выглядят сейчас как булыжник. Сначала на таком камне формировались полипы, а после — он становился пристанищем для всех живых существ. К примеру, моллюсков.

«Это наутилус, потому что у него вот типа пупка так называемого, а у аммонита больше витков видно. Его оболочка снята, водами отшлифовало, камнями. Видны перегородки, где он жил, какой возраст. По количеству витков, перегородок считают», - объяснила член РГО.

Горный хребет здесь образовался около 30 миллионов лет назад в период вулканической активности и сдвига тектонических плит. Формировалась новая жизнь, уже земная, а не морская. И появились стоянки первых людей. Как доказательство — большое количество осколков кремния.

Возможно, на этом месте была мастерская, предполагает Кирьякиди. Повсюду разбросаны наконечники копий, топоры, заготовки. И говорит, о том, что работа именно ручная, свидетельствуют отбитые куски кремния. Природа так не может — отколоты тонкие пластины, из них уже создавали изделия. Тропа туристами еще неизведанна, сейчас водят только маршруты выходного дня.

«Очень красиво, хорошая природа, мало людей, нет туристов. Ходишь по лесу, как сам по себе...Как рассказывали местные, там первобытные люди жили. Там очень красиво, красивые виды», - поделилась впечатлениями одна из туристок.

Даже не все ученые еще успели изучить местность до конца, ведь под ногами — история бескрайнего океана и жизни первых людей на планете