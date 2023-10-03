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Пентагон заявил о готовности передать Киеву ракеты ATACMS после согласия Байдена

Андрей Аркадьев
16:26 03.10.2023
По словам помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий, Пентагон давно готовился к такому развитию событий.
Пентагон заявил о готовности передать Киеву ракеты ATACMS после согласия Байдена
© Фото: Wilimedia
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Соединенные Штаты готовы передать Украине тактические ракеты ATACMS, когда американский президент Джо Байден примет соответствующее решение. Об этом агентству Bloomberg сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, пишет RT.

«Мы готовы действовать быстро. Мы будем готовы, когда и в случае если президент решит это сделать», - сказал он.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США приняли решение направить Киеву ATACMS еще до приезда Владимира Зеленского.

ATACMS - американская оперативно-тактическая ракета с дальностью стрельбы до 300 километров. Может запускаться с пусковых установок реактивной системы залпового огня (MLRS) M270 на гусеничном шасси и колесных пусковых установок HIMARS. Обе установки Украина уже получила от Великобритании и США.

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