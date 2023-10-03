Пентагон заявил о готовности передать Киеву ракеты ATACMS после согласия Байдена
Соединенные Штаты готовы передать Украине тактические ракеты ATACMS, когда американский президент Джо Байден примет соответствующее решение. Об этом агентству Bloomberg сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, пишет RT.
«Мы готовы действовать быстро. Мы будем готовы, когда и в случае если президент решит это сделать», - сказал он.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США приняли решение направить Киеву ATACMS еще до приезда Владимира Зеленского.
ATACMS - американская оперативно-тактическая ракета с дальностью стрельбы до 300 километров. Может запускаться с пусковых установок реактивной системы залпового огня (MLRS) M270 на гусеничном шасси и колесных пусковых установок HIMARS. Обе установки Украина уже получила от Великобритании и США.