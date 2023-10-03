В стране и мире Пентагон заявил о готовности передать Киеву ракеты ATACMS после согласия Байдена Андрей Аркадьев По словам помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий, Пентагон давно готовился к такому развитию событий. © Фото: Wilimedia Читайте нас на: Соединенные Штаты готовы передать Украине тактические ракеты ATACMS, когда американский президент Джо Байден примет соответствующее решение. Об этом агентству Bloomberg сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, пишет RT. «Мы готовы действовать быстро. Мы будем готовы, когда и в случае если президент решит это сделать», - сказал он. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США приняли решение направить Киеву ATACMS еще до приезда Владимира Зеленского. ATACMS - американская оперативно-тактическая ракета с дальностью стрельбы до 300 километров. Может запускаться с пусковых установок реактивной системы залпового огня (MLRS) M270 на гусеничном шасси и колесных пусковых установок HIMARS. Обе установки Украина уже получила от Великобритании и США. Экспертное мнение и аналитика