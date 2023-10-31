Экипаж китайского «Шэньчжоу-16» успешно вернулся на Землю

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Посадочный модуль «Шэньчжоу-16» успешно вернулся на Землю, спустя почти пять месяцев ротации на станции «Тяньгун». Об этом сообщает Xinhua.

Пилотируемый китайский аппарат приземлился в 8:11 по местному времени на посадочную площадку Дунфэн в северной части Китая. Сейчас центральное телевидение Китая ведет трансляцию с места высадки посадочного модуля. Специалисты поисково-спасательного отряда осматривают экипаж и помогаю им выбраться наружу.

На станции «Тяньгун» сейчас работает команда «Шэньчжоу-17», запуск которого успешно состоялся 26 октября. Тайконавты «Шэньчжоу-17» пробудут на орбите шесть месяцев.

Также на станцию «Тяньгун» вчера прибыл пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» с тремя космонавтами на борту. Он состыковался с основным отсеком «Тяньхэ» в 5:42 по пекинскому времени. Полет «Шэньчжоу-15» длился около 6,5 часов.