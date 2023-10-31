В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экипаж китайского «Шэньчжоу-16» успешно вернулся на Землю

Анна Ушакова
07:03 31.10.2023
Пилотируемый китайский аппарат «Шэньчжоу-16» приземлился на посадочной площадке Дунфэн в северной части Китая.
Экипаж китайского «Шэньчжоу-16» успешно вернулся на Землю
© Фото: Li Gang XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Посадочный модуль «Шэньчжоу-16» успешно вернулся на Землю, спустя почти пять месяцев ротации на станции «Тяньгун». Об этом сообщает Xinhua.

Пилотируемый китайский аппарат приземлился в 8:11 по местному времени на посадочную площадку Дунфэн в северной части Китая. Сейчас центральное телевидение Китая ведет трансляцию с места высадки посадочного модуля. Специалисты поисково-спасательного отряда осматривают экипаж и помогаю им выбраться наружу.

На станции «Тяньгун» сейчас работает команда «Шэньчжоу-17», запуск которого успешно состоялся 26 октября. Тайконавты «Шэньчжоу-17» пробудут на орбите шесть месяцев.

Также на станцию «Тяньгун» вчера прибыл пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» с тремя космонавтами на борту. Он состыковался с основным отсеком «Тяньхэ» в 5:42 по пекинскому времени. Полет «Шэньчжоу-15» длился около 6,5 часов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:09 В стране и мире
В ООН сообщили, что почти 70% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети
03:14 В стране и мире
Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу
06:00 В стране и мире
Видео
Российские военные передали гуманитарную помощь сирийским школьникам
02:30 В стране и мире
Премьер Словакии: Евросовет встретил обращение Зеленского без интереса
21:31 В стране и мире
Видео
Путин: США и их сателлиты извлекают из мировой нестабильность кровавую ренту
Популярное
Видео
В Петрозаводске 13-летняя девочка выпала с 10-11 этажа и выжила
Установление причины смерти Мэттью Перри может занять месяцы
Крымская квартира Зеленских ушла с молотка за 44,3 млн рублей
Президент Чехии Павел не удержал в руках знамя и сбил фуражку с офицера
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.