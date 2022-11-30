Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» успешно состыковался с китайской орбитальной станцией

В связи с прибытием нового экипажа произойдет первая в истории ротация космонавтов на «Тяньгун».

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Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» с тремя космонавтами на борту состыковался с основным отсеком «Тяньхэ» китайской орбитальной станции «Тяньгун». Об этом сообщает управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Стыковка произошла в 5.42 по пекинскому времени (0.42 мск) 30 ноября. Полет «Шэньчжоу-15», стартовавшего на орбиту с ракетой носителем «Чанчжэн-2F» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, длился около 6,5 часов.

В связи с прибытием нового экипажа произойдет первая в истории ротация космонавтов на «Тяньгун». На Землю отправится экипаж «Шэньчжоу-14», который находился там с июня. Трое космонавтов новой миссии — Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу, останутся на орбитальной станции до мая следующего года.

Летом к отсеку «Тяньхэ» китайской орбитальной станции успешно пристыковался лабораторный модуль «Вэньтянь». Модуль предназначен для проведения различных биологических исследований.