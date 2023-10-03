Парень, которому в Электростали сняли скальп, рассказал о страхе после нападения

Юрий Марков признался, что побаивается ходить по улицам и планирует в будущем переехать в другой город.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Парень из Электростали, которому сняли скальп, рассказал, что до сих пор испытывает страх после страшного нападения. В беседе со «Звездой» Юрий Марков признался, что побаивается ходить по улицам и планирует в будущем переехать в другой город. При этом к психологу не обращался, а хочет пережить все самостоятельно.

«Страшно, очень страшно. Боюсь вспоминать эту ситуацию», - отмечает парень.

Юрий Марков рассказал, что уже перенес одну операцию. Врачи установили ему эспандеры для растяжки кожи. Однако это только первый этап восстановления.

«Еще одна операция будет», - добавил он.

Сегодня парень пришел на предварительное слушание, где будут присутствовать подозреваемые. Напомним, ранее они признали свою вину и объяснили жестокость алкогольным опьянением. Им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.