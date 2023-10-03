К северу от британского Оксфорда произошел мощный взрыв

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Крупный пожар произошел в британском графстве Оксфордшир после удара молнии в газохранилище.

«Крупный пожар разразился после того, как молния ударила в газовый резервуар на перерабатывающем предприятии недалеко от деревни Ярнтон во время бури», - сообщил телеканал Sky News.

В результате инцидента никто не пострадал. О масштабах возгорания не сообщается, как и об ущербе.

Ранее стало известно о гибели 120 человек в результате пожара в Ираке. Еще 200 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Все погибшие и пострадавшие - гости свадебной церемонии. По предварительной версии, к возгоранию могло привести нарушение техники безопасности при использовании пиротехники в помещении.