«Наденьте тапок»: полицейские разбудили пьяную пассажирку самолета в Красноярске

Женщину привлекли к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

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Пьяная пассажирка рейса Сочи - Красноярск отказывалась покидать самолет после приземления в аэропорту прибытия. Об этом сообщила Транспортная полиция Сибири в своем Telegram-канале.

Летевшая бизнес-классом 40-летняя женщина испачкала салон и не реагировала на просьбы бортпроводников. Судя по кадрам, когда за пассажиркой пришли полицейские, она спала.

Позже оказалось, что она не понимает, где находится и куда прилетела. Правоохранителям пришлось убеждать ее одеться, обуться и проследовать за ними.

- Девушка, просыпаемся-просыпаемся. Обувайтесь, пойдемте. - Я не полечу. - А вы не летите и так, вы прилетели уже. - Куда? - В Красноярск. - Я не полечу. - Вы в Красноярск прилетели. Куда вы собрались лететь?

Полиция доставила нарушительницу порядка в дежурную часть. Медосвидетельствование выявило у нее легкую степень опьянения.

Женщину привлекли к административной ответственности за нахождение в общественном месте в пьяном виде.

Ранее пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом. Она также находилась в состоянии алкогольного опьянения.