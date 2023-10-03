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«Наденьте тапок»: полицейские разбудили пьяную пассажирку самолета в Красноярске

Анна Назайкина
15:46 03.10.2023
Женщину привлекли к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.
© Видео: utsibfo, Telegram © Фото: utsibfo, Telegram
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Пьяная пассажирка рейса Сочи - Красноярск отказывалась покидать самолет после приземления в аэропорту прибытия. Об этом сообщила Транспортная полиция Сибири в своем Telegram-канале.

Летевшая бизнес-классом 40-летняя женщина испачкала салон и не реагировала на просьбы бортпроводников. Судя по кадрам, когда за пассажиркой пришли полицейские, она спала.

Позже оказалось, что она не понимает, где находится и куда прилетела. Правоохранителям пришлось убеждать ее одеться, обуться и проследовать за ними.

- Девушка, просыпаемся-просыпаемся. Обувайтесь, пойдемте.

- Я не полечу.

- А вы не летите и так, вы прилетели уже.

- Куда?

- В Красноярск.

- Я не полечу.

- Вы в Красноярск прилетели. Куда вы собрались лететь?

Полиция доставила нарушительницу порядка в дежурную часть. Медосвидетельствование выявило у нее легкую степень опьянения.

Женщину привлекли к административной ответственности за нахождение в общественном месте в пьяном виде.

Ранее пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом. Она также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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