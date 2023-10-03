«Наденьте тапок»: полицейские разбудили пьяную пассажирку самолета в Красноярске
Пьяная пассажирка рейса Сочи - Красноярск отказывалась покидать самолет после приземления в аэропорту прибытия. Об этом сообщила Транспортная полиция Сибири в своем Telegram-канале.
Летевшая бизнес-классом 40-летняя женщина испачкала салон и не реагировала на просьбы бортпроводников. Судя по кадрам, когда за пассажиркой пришли полицейские, она спала.
Позже оказалось, что она не понимает, где находится и куда прилетела. Правоохранителям пришлось убеждать ее одеться, обуться и проследовать за ними.
- Девушка, просыпаемся-просыпаемся. Обувайтесь, пойдемте.
- Я не полечу.
- А вы не летите и так, вы прилетели уже.
- Куда?
- В Красноярск.
- Я не полечу.
- Вы в Красноярск прилетели. Куда вы собрались лететь?
Полиция доставила нарушительницу порядка в дежурную часть. Медосвидетельствование выявило у нее легкую степень опьянения.
Женщину привлекли к административной ответственности за нахождение в общественном месте в пьяном виде.
Ранее пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом. Она также находилась в состоянии алкогольного опьянения.