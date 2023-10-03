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В Национальном автосоюзе назвали условия внедрения ОСАГО для самокатчиков

Анна Назайкина
14:45 03.10.2023
Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы, впоследствии предложение поддержали в ЦБ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press
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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе со «Звездой» оценил идею ввести обязательную страховку для самокатчиков.

Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы, впоследствии предложение поддержали в ЦБ.

По мнению Шапарина, прежде, чем вводить обязательное страхование, необходимо принять целый законодательный корпус, и начинать следует с регистрации номеров, чтобы была возможность идентифицировать человека. Нужно начинать с регистрации и только после этого говорить о каких-то других аспектах, добавил он.

Автоэксперт предложил установить требования регистрироваться через Госуслуги, ввести развернутый корпус штрафов для этого нового вида транспорта.

По его мнению, ОСАГО в данном случае - вопрос дискуссионный, потому что, с одной стороны, любой участник дорожного движения должен нести ответственность за свои действия, однако нынешняя страховая система просто не способна дать необходимый продукт.

Нужна полная юридическая обвязка всех аспектов существования самокатов на дороге, отметил Шапарин.

«Надо понять, как конкретно вводить страховку, кто конкретно будет приобретать, что конкретно она покрывает и как определяет в этой связи тариф, потому что ситуации же бывают очень разные. Вот врежется человек на электросамокате в автомобиль, нанесет автомобилю повреждения, как фиксировать это, если он уехал», - сказал он.

Эксперт добавил, что люди, которые пользуются самокатами, сейчас уже застрахованы фондом медицинского страхования. В случае ДТП пострадавший человек может им предъявить обвинения за травмы, моральный ущерб, испорченную одежду или за временную потерю трудоспособности.

«Это все должны будут компенсировать деятели на самокатах. А как они будут это делать с учетом того, что он может оказаться безработным. Даже если такой человек проиграет суд, все равно выплату никто не увидит годами», - заметил вице-президент Национального автомобильного союза.

Напомним, ранее Шапарин выступил с предложением устанавливать на электросамокатах номера, как на мопедах, чтобы системы фото- и видеофиксации могли использоваться для контроля за этим видом транспорта.

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