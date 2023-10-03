Ветеран ВС США: танк Abrams «жрет» топливо, как американец на шведском столе

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Высокое потребление топлива является одним из недостатков поставляемых на Украину американских танков Abrams, заявил ветеран ВС США Станислав Крапивник в эфире радио Sputnik. Эксперт отметил, что данная боевая машина использует газотурбинный двигатель, что может усложнить его ремонт в случае поломки из-за нехватки квалифицированных кадров.

«Танк жрет топливо, я сказал бы, как американец на шведском столе. Машина несет две тысячи литров топлива – высококачественного авиационного. При боевых действиях танк от двух до трех раз нужно будет заправлять, то есть уйдет от четырех до шести тысяч литров на одну машину ежедневно. Как говорится, если сражаешься с танком Abrams, то в первую очередь надо бить по его бакам – это самая уязвимая точка», – сказал он.

Как утверждает Крапивник, поставка на Украину первой партии американских танков, по сути никак не повлияет на расклад сил на линии боевого соприкосновения, а использование Abrams в сезон дождей приведет к тому, что они утонут в грязи.

Ранее эксперт в области бронетанковой техники, полковник запаса Сергей Суворов в беседе со «Звездой» назвал одним из главных слабых мест танка Abrams гидравлический механизм поворота башни. При его повреждении распыляется аэрозоль, который, по словам эксперта, может воспламениться и сдетонировать.

Суворов добавил, что Abrams демонстрировали свою уязвимость во время боевых действий в Ираке. Он напомнил, что закрепленная в задней части башни вспомогательная силовая установка была прикрыта тонкими броневыми листами, которые пробивались из крупнокалиберного пулемета, что приводило к возгоранию танка.