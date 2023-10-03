В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Профессор Альтштейн оценил опасность распространенных в России вариантов ковида

Владимир Рубанов
14:15 03.10.2023
COVID-19 может возникать у человека повторно из-за разных вариантов вируса, напомнил вирусолог.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Сейчас в мире распространены варианты коронавируса омикрон. В осенний период они ведут себя более агрессивно, рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Распространенные в России варианты SARS-CoV-2 большой опасности не представляют. Они вызывают заболевание в основном невысокой летальности.

«Я не думаю, что рост будет интенсивным», - сказал Анатолий Альтштейн о вероятном подъеме заболеваемости этой осенью.

Ковид может возникать у человека повторно из-за разных вариантов вируса, напомнил вирусолог.

«Когда человек переносит это заболевание повторно - чаще всего он переносит его легче. Но иногда бывает, что и нет», - сказал профессор.

В то же время нет научных данных, которые бы показывали, что перенесенный COVID-19 влияет на более легкое протекание других заболеваний.

Меры профилактики вируса остались прежними - это маски и мытье рук. Маски рекомендуется носить пожилым людям, если они идут в какие-то людные места, а также тем, кто чувствует себя плохо и подозревает у себя респираторное заболевание.

Ранее в федеральном оперштабе сообщили, что заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 13,8%, рост отмечен в 65 регионах страны. По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, обновленная вакцина «Спутник V» поступит в медучреждения в начале декабря.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:20 В стране и мире
Видео
Шойгу: российские войска значительно ослабили боевой потенциал противника
09:48 В стране и мире
СК обвинил главу ГУР Украины Буданова в терактах на территории России
09:00 В стране и мире
Турция проводит крупномасштабную антитеррористическую операцию против РПК
08:22 В стране и мире
Стоимость российской визы для европейцев поднимут до $300
07:56 В стране и мире
ВСУ обстреляли брянский поселок кассетными боеприпасами
Популярное
Спустя 33 года после открытия NASA обнаружило летящий к Земле огромный астероид
Видео
Вдова Алексея Балабанова показала редкие фотоснимки с Бодровым-младшим
Видео
В Крыму выплывший из моря кабан распугал людей на пляже
Видео
Пленный украинец Дорош рассказал, что в ВСУ любят «бухнуть»
В Минцифры рассказали, для кого будет обязательна двухфакторка на «Госуслугах»
В Госдуме объяснили, в каких случаях дачники могут не платить налог на баню
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.