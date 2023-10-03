Профессор Альтштейн оценил опасность распространенных в России вариантов ковида

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Сейчас в мире распространены варианты коронавируса омикрон. В осенний период они ведут себя более агрессивно, рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Распространенные в России варианты SARS-CoV-2 большой опасности не представляют. Они вызывают заболевание в основном невысокой летальности.

«Я не думаю, что рост будет интенсивным», - сказал Анатолий Альтштейн о вероятном подъеме заболеваемости этой осенью.

Ковид может возникать у человека повторно из-за разных вариантов вируса, напомнил вирусолог.

«Когда человек переносит это заболевание повторно - чаще всего он переносит его легче. Но иногда бывает, что и нет», - сказал профессор.

В то же время нет научных данных, которые бы показывали, что перенесенный COVID-19 влияет на более легкое протекание других заболеваний.

Меры профилактики вируса остались прежними - это маски и мытье рук. Маски рекомендуется носить пожилым людям, если они идут в какие-то людные места, а также тем, кто чувствует себя плохо и подозревает у себя респираторное заболевание.

Ранее в федеральном оперштабе сообщили, что заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 13,8%, рост отмечен в 65 регионах страны. По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, обновленная вакцина «Спутник V» поступит в медучреждения в начале декабря.