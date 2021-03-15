Эксперт объяснил, как защитить себя от взрыва электросамоката

Неквалифицированный ремонт, неправильная эксплуатация или выбор некачественных устройств являются основными причинами, по которым может произойти возгорание электрических самокатов. Об этом в комментарии «Звезде» заявил организатор движения городских самокатов Let's kick Moscow Александр Нилов.

«Основных причин возгорания электрических самокатов, а точнее, аккумуляторных батарей несколько. Первая причина - это вмешательство в саму систему самокатов, то есть неквалифицированный ремонт. Естественно, вторая причина - это низкокачественные самокаты, у них некачественные комплектующие», - пояснил специалист.

Он добавил, что использовать во время дождя можно только устройства с гидроизоляцией, в противном случае развивается коррозия, что чревато возникновением короткого замыкания во время зарядки.

«Использование, например, самоката во время дождя и плохая эксплуатация, скажем так. Потому что важно, если вы используете самокат в дождливую погоду, чтобы у него была гидроизоляция. Далеко не все за этим следят, в результате происходит коррозия и короткое замыкание, соответственно, и пожар и возгорание», - отметил Нилов.

Он добавил, что батарея может взорваться или произойти воспламенение при механическом воздействии.

«Например, вы ударили деку самоката о бордюр или о какое-то препятствие, не заметили этого, и затем произошла разгерметизация одного элемента в батарее, и во время зарядки происходит возгорание», - заявил эксперт.

При этом Нилов подчеркнул, что если владелец электрического самоката обслуживает устройство, следит за его состоянием, то самопроизвольное возгорание возможно крайне редко.

В ночь на понедельник, 15 марта, в квартире многоэтажного дома в Сочи произошло возгорание, в результате которого погибли 43-летний мужчина и его 13-летний сын. Ряд СМИ сообщили, что причиной пожара стал взрыв электросамоката. Называется и другая версия ЧП: взрыв ноутбука. По факту инцидента проводится расследование.