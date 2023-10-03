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В Москве женщину насмерть зажало между двумя автомобилями во дворе

Анна Назайкина
13:19 03.10.2023
От полученных травм она скончалась на месте.
© Видео: moscowproc, Telegram © Фото: moscowproc, Telegram
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В Москве женщину раздавило автомобилем, который наехал на нее и прижал к другой припаркованной машине, сообщили в столичной прокуратуре, передает «360». Также было опубликовано видео с моментом ЧП.

Трагедия произошла на северо-западе города, двое мужчин и женщина отдыхали во дворе с алкоголем.

Как утверждается, 21-летний молодой человек без водительских прав сел за руль авто друга, будучи пьяным. Он собирался прогреть транспортное средство, завел двигатель.

Машина начала движение и наехала на женщину 1973 года рождения. Таким образом, ее зажало между двумя автомобилями, она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек признал вину, сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее в Москве произошло страшное ДТП. Женщина села в такси, остановившееся перед автобусом для посадки - в этот момент грузовик на скорости влетел в машину и расплющил ее, придавив к автобусу. Водитель и пассажирка такси скончались на месте.

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