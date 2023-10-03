Шойгу: планов по дополнительной мобилизации в Генштабе нет

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Планов по дополнительной мобилизации в Генштабе нет, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции», - сказал глава оборонного ведомства на селекторном совещании.

Министр указал на патриотическую позицию россиян, пополняющих ряды тех, кто защищает нашу страну.

Шойгу отметил, что число подписавших контракт с Минобороны в сентябре превысило 50 тысяч человек. С начала текущего года на контракт и в добровольческие формирования пришли более 335 тысяч человек.

Глава ведомства подчеркнул, что военнослужащих осеннего призыва не будут направлять служить в зону боевых действий. Данное правило касается и призывников из новых регионов нашей страны.

Комментируя ситуацию в зоне проведения операции по защите Донбасса, Шойгу отметил, что российские войска своими активными действиями значительно ослабили боевой потенциал противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.