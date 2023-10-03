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Шойгу подчеркнул, что призывников не будут отправлять в зону СВО

12:55 03.10.2023
Призывная кампания в РФ стартовала в минувшее воскресенье, 1 октября.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Призывников не станут отправлять в зону боевых действий, подчеркнул глава Министерства обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

В том числе, речь идет о лицах, которых будут призывать из новых регионов нашей страны, добавил глава военного ведомства.

«Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», - сказал он.

Напомним, призывная кампания в России стартовала в минувшее воскресенье, 1 октября.

Шойгу отметил, что в настоящий момент в российских Вооруженных силах есть необходимое количество бойцов для проведения СВО, а планов по дополнительной мобилизации нет.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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