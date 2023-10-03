Шойгу: миротворцы РФ помогли вывезти из Карабаха в Армению более 98 тысяч мирных жителей

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При участии российских миротворцев из Нагорного Карабаха в Армению эвакуированы более 98 тысяч мирных жителей, в том числе около 32 тысяч детей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава ведомства подчеркнул, что благодаря посредничеству миротворческого контингента, враждующие стороны смогли договориться о прекращении огня. Министр поблагодарил миротворцев, действия которых помогли избежать большего количества жертв.

«Из Нагорного Карабаха на территорию Армении организована эвакуация более 97 тысяч мирных жителей, в том числе около 32 тысяч детей», - сказал министр на селекторном совещании.

Организована гуманитарная помощь, по Агдамскому и Лачинскому маршрутам обеспечена доставка почти 300 тонн грузов. Военнослужащие ВС РФ помогали в тушении пожара после взрыва на складе топлива в Степанакерте. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Также Шойгу прокомментировал причину отсутствия у Генштаба необходимости в дополнительной мобилизации. Российская армия располагает достаточным количеством военнослужащих для проведения операции по защите Донбасса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.