Шойгу: наименование «гвардейское» с 1 июня присвоено 57 воинским формированиям ВС РФ

Министр отметил, что 20 соединений, воинских частей и организаций вооруженных сил удостоены орденов РФ.

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Пятьдесят семь воинских частей, соединений и объединений ВС РФ с июня получили почетное наименование «гвардейское», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«С 1 июня 57 объединениям, соединениям и воинским частям присвоены почетные наименования "гвардейские". 20 соединений, воинских частей и организаций вооруженных сил удостоены орденов Российской Федерации», - сказал он.

В ходе совещания Шойгу заявил, что в Генштабе исключают возможность отправки военнослужащих осеннего призыва служить в зону ведения боевых действий. Данное правило также распространяется на призывников из новых регионов нашей страны.

Комментируя причину отсутствия необходимости в дополнительной мобилизации, глава ведомства подчеркнул, что Российская армия располагает достаточным количеством военнослужащих для проведения операции по защите Донбасса. Комментируя ситуацию в зоне СВО, министр отметил, что наши военные значительно ослабили боевой потенциал противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.