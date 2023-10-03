В стране и мире спецоперация Шойгу: подразделения Апти Алаудинова достойно проявили себя в ходе спецоперации Глава МО особо отметил Чечню и ее главу Рамзана Кадырова. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе вступительного слова на селекторном совещании высоко оценил работу подразделений под командованием Героя России Апти Алаудинова. Глава военного ведомства подчеркнул, что они достойно проявили себя в ходе специальной военной операции. «Особо хочу отметить Чеченскую Республику и лично ее главу Рамзана Ахматовича Кадырова», - сказал Шойгу. В общей сложности в регионе удалось сформировать три мотострелковых полка и три мотострелковых батальона, привел данные министр. Кроме того, глава Минобороны в ходе селекторного совещания заявил, что российские войска значительно ослабили боевой потенциал врага. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика