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Правительство России временно запретило вывоз лома и отходов драгметаллов

Елизавета Кондрикова
21:58 31.10.2023
Запрет будет действовать с 1 ноября этого года по 30 апреля 2024 года.
Правительство России временно запретило вывоз лома и отходов драгметаллов
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Правительство России с 1 ноября на полгода запрещает вывоз лома и отходов драгоценных металлов. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте правительства России.

«Ограничение будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно», - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, под запрет попадает лом металлов, плакированных драгметаллами, прочие отходы, содержащие драгметаллы и их соединения, а также лом и отходы электротехнических и электронных изделий.

Подобная мера связана с намерением увеличить налоговые поступления и загрузку российских аффинажных предприятий, а также сократить объемы незаконных внешнеторговых операций с вывозом драгметаллов из страны.

Ранее в середине октября этого года в России обсуждалась возможность введения налога на добычу драгметаллов, что потенциально могло привнести в бюджет дополнительные 100 миллиардов рублей в год. Минфин поддержал подобную меру.  

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