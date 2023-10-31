Reuters: Мусульманский совет США выдвинул ультиматум Байдену по Газе

© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos Globallookpress

По сообщениям агентства Reuters, Национальный мусульманский демократический совет США выдвинул ультиматум президенту США Джо Байдену, согласно которому совет отказывается делать пожертвования и голосовать за Байдена на следующих президентских выборах в США, если тот не предпримет шаги по установлению режима прекращения огня в секторе Газа.

«Безусловная поддержка вашей администрации, включая финансирование и вооружение, сыграла значительную роль в увековечивании насилия, которое приводит к жертвам среди гражданского населения и подрывает доверие избирателей, которые ранее доверяли вам», - говорится в сообщении Совета.

К данному моменту пресс-служба президента никак не прокомментировала угрозы американского Мусульманского совета. Сообщается, что в среду Байден посетит Миннесоту, где также сообщили о своем отказе отдать ему свой голос на выборах президента США в 2024 году.

В октябре 2023 года рейтинг действующего главы Соединенных Штатов достиг рекордно низких значений - 37% составляет общий рейтинг одобрения деятельности Байдена. Согласно данным опроса, подобные показатели могут привести к проигрышу экс-главе США Дональду Трампу на следующих президентских выборах.