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Россия разрушила теневой оружейный хаб на Украине, который сложился там после вывода войск США из Афганистана, заявил «Звезде» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

После ухода США из Афганистана эта страна перестала быть распределительной оружейной базой, сказал Перенджиев. Соединенные Штаты и их союзники стали взамен формировать такой хаб на Украине.

«И у них все шло нормально до тех пор, пока Россия не вышла из зерновой сделки. После этого Россия перекрыла все коммуникации. Мы поняли, что идет вывоз оружия в другие страны именно Черным морем», - заявил Перенджиев.

Схему разрушили российские удары по так называемым мастерским и по тем местам, где оружие проходило модернизацию и «подгонку под клиента», считает эксперт.

«И вот мы там все это разбомбили. Фактически Россия не просто проводит там демилитаризацию, а еще и деофшоризацию этого теневого мирового рынка вооружений и военной техники, который возглавляют США», - заявил Перенджиев.

Россия перекрыла черноморскую коммуникацию и разворотила всю инфраструктуру, и вся схема больше не работает, говорит эксперт.

«Началась грызня тех, кто на этом наживается. Я думаю, там сейчас происходит острый разговор о том, что они стали терпеть большие убытки. И то что куча беспилотников сразу полетела в нашу сторону, и безэкипажные катера - это скрежет зубов. Удары ракетами и поставки оружия с обедненным ураном - это все попытка отомстить нам за вот эту разрушенную схему», - считает Александр Перенджиев.

Ранее стало известно, что администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования.