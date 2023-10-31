В аэропорту Ингушетии усилили меры безопасности из-за фейка о рейсе из Израиля

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Власти Ингушетии приняли решение усилить меры безопасности в аэропорту «Магас» в городе Сунжа из-за недостоверных новостей о прибытии самолета из Израиля. Подобная мера были принята по итогам заседания антитеррористической комиссии в Сунже.

«На повестке обсудили вопрос о недопущении массовых беспорядков, несанкционированных митингов, пикетов на территории аэропорта "Магас"», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Сунжи.

Администрация города напомнила о том, что аэропорт Ингушетии не является международным, а новость о рейсе из Израиля - ложная. Также власти Сунжи призвали населения не допускать распространения недостоверной и заведомо ложной информации в социальных сетях и «не вестись на сбросы» фейков, которые могут нанести вред обществу.

В Ингушетии усилили контроль в воздушной гавани «Магас» на фоне недавних массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в воскресенье 29 октября. Толпа людей проникла на летное поле после приземления в Дагестане самолета из Израиля. Сегодня сообщили о полном восстановлении работы махачкалинского аэропорта.