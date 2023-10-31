Протестующие с красными ладонями прервали речь Блинкена в конгрессе

Первые крики раздались, когда политик начал произносить слово, посвященное вопросу о направлении средств на оказание помощи Украине и Израилю.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Протестующие прервали речь государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в конгрессе. Они требовали прекратить огонь в секторе Газа.

Первые крики раздались, когда Блинкен начал произносить слово, посвященное вопросу о направлении средств на оказание помощи Украине и Израилю.

По очереди сначала вывели мужчину, который говорил о необходимости защитить детей в Газе, затем та же учесть постигла женщину с красными руками, которые она измазала краской.

Кроме того, еще около десяти человек встали со своих мест, подняв вверх ладони, испачканные краской, символизирующей кровь.

Госсекретарь в течение почти четырех минут безмолвно наблюдал за происходящим. Когда активистов вывели, сотрудникам полиции была выражена благодарность за их профессионализм и спокойствие.