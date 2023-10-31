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ХАМАС обстрелял израильский город Ашдод

Елизавета Кондрикова
18:19 31.10.2023
Медики оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
ХАМАС обстрелял израильский город Ашдод
© Фото: Chen Junqing, XinHua, Global Look Press
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Как минимум четыре человека пострадали в результате ракетного обстрела израильского города Ашдод силами палестинского движения ХАМАС, сообщили в израильской службе скорой помощи «Красный щит Давида» («Маген Давид Адом», или МДА).

«После сигналов тревоги в районе Ашдода за последние минуты: медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь и направляют четырех человек (с двух разных мест) в больницу "Ассута"», - приводит агентство ТАСС сообщение службы.

На данный момент власти Израиля никак не прокомментировали факт удара по городу.

В том числе обстрелы продолжаются на ливано-израильской границе, где в непосредственной близости находятся израильские жилые поселения. Корреспондент «Звезды» показал густой дым от ракетных ударов в гористой местности на границе двух государств.

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