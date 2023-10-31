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На ливано-израильской границе продолжаются взаимные обстрелы ЦАХАЛ и «Хезболлы»

Константин Коковешников
16:37 31.10.2023
На границе виден густой дым от ракетных обстрелов армии Израиля и ливанской «Хезболлы».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» Константин Коковешников показал положение дел на границе Ливана и Израиля, где военизированная ливанская группировка «Хезболла» и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают «обмениваться ударами».

«Мы находимся в семи километрах от ливано-израильской границы, обстановка здесь продолжает оставаться крайне напряженной», - прокомментировал ситуацию корреспондент.

Видны следы, густые следы дыма, от взаимных ракетных обстрелов. Отмечается, что израильские жилые поселения находятся в непосредственной близости от границы между двумя государствами.

Ранее в Ливане прошла демонстрация, которую «Хезболла» провела в поддержку сектора Газа и палестинского народа, активисты выступили с осуждением действий Израиля в Газе. При этом в марше принимали участие женщины и дети.

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